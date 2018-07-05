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13:03   5 Июля 2018
Россия

Глава Подмосковья пообещал повысить зарплату врачам на 15 процентов

Глава Подмосковья пообещал повысить зарплату врачам на 15 процентов

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с 1 сентября врачи и средний медперсонал будут получать зарплату на 15 процентов больше. 

Губернатор 5 июля выступил перед депутатами Московской областной думы, пишет «360».

Он подчеркнул, что рост зарплат ждет в том числе работников муниципальных учреждений культуры. Кроме того, надбавку в размере пять тысяч рублей получат молодые учителя и классные руководители. 

Глава Подмосковья пообещал повысить зарплату врачам на 15 процентов

По словам Воробьева, среди работников медицинских учреждений в дефиците сейчас оказались педиатры и участковые терапевты. С этого года они начали получать надбавку 32 тысячи рублей к основной зарплате.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за последние три-четыре месяца реальная зарплата россиян выросла на десять процентов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#воробьев #подмосковье #общество #врачи #зарплаты #учителя
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