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12:49   5 Июля 2018
Россия

Пенсионеры Подмосковья с 1 сентября смогут бесплатно ездить по столице

Пенсионеры Подмосковья с 1 сентября смогут бесплатно ездить по столице

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 5 июля, в Мособлдуме объявил о введение новой льготы для подмосковных пенсионеров.

Его слова передает телеканал «360».

Глава региона уточнил, что люди часто обращались к нему с просьбой ввести льготу по бесплатному проезду на общественном транспорте Москвы. И правительство области может это осуществить. С 1 сентября все жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно ездить по столице. Это коснется примерно 1,5 миллиона человек.

Воробьев добавил, что это решение далось ему непросто, и некоторые коллеги в правительстве выступали против нововведения. Тем не менее он решился на этот шаг и просит Мособлдуму поддержать его.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #подмосковье #общество #пенсионеры
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