ГД запретила МФЦ отказывать россиянам в приеме исправленных документов

Законопроект конкретизирует процедуру обжалования решений и действий многофункциональных центров: в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению перед клиентом извинятся за доставленные неудобства.

Депутаты ГД приняли в четверг, 5 июля, проект закона, который запрещает МФЦ требовать от россиян переделывать подаваемые документы, если их уже возвращали заявителю из-за недостатков оформления, но при этом не указали сразу все замечания. Законопроект внесла в сентябре 2017 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно тексту документа, органам, которые предоставляют государственные или муниципальные услуги, запретили требовать от заявителя документы, отсутствие или недостоверность которых не указали при первоначальном отказе в приеме. Ирина Яровая поясняла, что в случае принятия законопроекта исчезнут ситуации, когда россиянин приходит в МФЦ с исправленными документами, а заявителя отправляют «переделывать что-то еще».