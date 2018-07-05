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12:39   5 Июля 2018
Весь мир

Памятник советским воинам осквернили в Вене

Памятник советским воинам осквернили в Вене

Неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в центре Вены. Это уже третий случай за последние шесть месяцев.

В посольстве РФ в Австрии рассказали, что злоумышленники облили памятник черной краской. Дипмиссия держит вопрос под контролем и сотрудничает по этому поводу с правительством Австрии. 

Памятник воинам-освободителям часто подвергается нападкам вандалов. До этого его оскверняли в январе и марте. 

Каждый раз российское посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста, требуя принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, а также найти и наказать виновных.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #австрия #вена #общество #вандализм
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