В Петербурге потребовали прокурорской проверки реставрации ограды Спаса на Крови

Депутат петербургского ЗакС, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев считает необходимым провести прокурорскую проверку действий КГИОП в ходе реставрации исторической ограды храма Спаса на Крови.

С такой просьбой депутат обратился к главному прокурору города Сергею Литивиненко и к вице-губернатору Игорю Албину. Ссылаясь на мнение экспертов регионального отделения Национального комитета Международного совета по охране исторических памятников, Ковалев утверждает, что реставрация трех звеньев и пяти столбов исторической ограды была проведена с грубыми нарушениями, а стоимость на эти работы была многократно завышена.

Эксперты оценили качество проведенных в ходе реставрации кузнечных, слесарных и малярных работ как «весьма посредственное», к тому же, как отмечается, в ходе этих работ мастера перепутали детали звеньев и нарушили историческую систему крепления, чем нанесли всей конструкц непоправимый ущерб.

«Результаты работы вызвали значительные нарекания со стороны профессионального сообщества художников по металлу и кузнецов», - заявил Ковалев.

Помимо качества проведенных работ, у депутата-справедливоросса также есть претензии к их стоимости. Ковалев напоминает, что в 1995 году архитектор Валентина Воронова уже выполнила проект реставрации всей исторической ограды храма, однако в 2015 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) разместил новый заказ на проект реставрации, но не всей ограды, а лишь пяти ее звеньев.

По мнению депутата, очевидно, что не было никакой необходимости создавать новый проект для реставрации нескольких звеньев ограды в 2017 году.

«Дело в том, что проект 1995 года не позволил бы просто освоить и закрыть бюджетные средства, которые были выделены на реставрационные работы в 2017 году 20,45 миллионов рублей за 3 звена и будут выделены на реставрацию в 2018 - 21,9 миллионов рублей за 2 звена», - приводит Ковалев мнение экспертов.

Также, специалисты считают, что стоимость работ искусственно завышается и за счет того, что площади воссоздаваемых деталей, заявленные в проекте, превышают их реальный размер. Помимо этого, смета подрядчика включает в себя стоимость неоднократного производства кузнечных инструментов, которые, как указывают профессиональные кузнецы, должны быть изготовлены лишь один раз.