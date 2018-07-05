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12:24   5 Июля 2018
Весь мир

Акция под девизом «Нет войне — нет НАТО» пройдет в Брюсселе

Акция под девизом «Нет войне — нет НАТО» пройдет в Брюсселе

Представители двух десятков организаций и партий западных государств проведут в столице Бельгии накануне запланированного на 11–12 июля саммита Североатлантического альянса свой «контрсаммит» под девизом «Нет войне – нет НАТО».

Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов форума Лудо де Брабандера. Отмечается, что акция пройдет 8 июля, программа уже запланирована.

Среди главных тем, которые планируется поднять на «контрсаммите», станут увеличение военных расходов, милитаризация европейских государств, проблемы ядерного разоружения, преодоление обострения отношений между военно-политическим блоком и Россией.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #брюссель #политика #саммит #весь мир
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