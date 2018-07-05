Мы в соц.сетях:
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
12:57   5 Июля 2018
Весь мир

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

Россия не должна комментировать и объяснять произошедшее в Солсбери, поскольку кроме голословных обвинений Британия не предоставила Москве никаких данных по «делу Скрипаля», заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес призвал Москву дать объяснения по инциденту в Солсбери для «обеспечения безопасности жителей города», свое обращение он закончил словами «жду звонка со стороны России».

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

На заявление британского политика ответил Швыткин, сообщает РИА Новости. Он объяснил, что Россия не намерена оправдываться. 

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

«Я считаю, что нам не за что оправдываться и звонить по какому-то поводу», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что РФ не несет никакой ответственности за произошедшее, поскольку не причастна к возможному отравлению четы Скрипалей.

«У нас нет никакой вины», — добавил он.

Политик отметил, что Лондон продолжает обвинять Россию при полном отсутствии доказательной базы по делу. Он назвал все выпады в адрес Москвы голословными и направленными на пиар. 

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

Кремль сохраняет приверженность к изначальной позиции и требует допуска к расследованию предположительного отравления бывшего шпиона и его дочери, напомнил зампред Комитета обороны.

В заключение Швыткин обратился к британскому МВД с рекомендацией обеспечивать безопасность граждан страны и ее иностранных гостей.

Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

Напомним, Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту, основываясь лишь на том, что Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Глава правительства Тереза Мэй заявила, что раз это вещество некогда было изобретено на территории СССР, значит вина лежит на Кремле. Тем не менее, Москва неоднократно отрицала это и напоминала, что РФ ликвидировала все химоружие под надзором ООН. Стоит отметить, что производством такого вещества могло заниматься любое государство постсоветского пространства и не только.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #кремль #британия #политика #отравление #общество #весь мир #скрипаль #солсбери #дело скрипаля
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

 Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»