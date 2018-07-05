Не за что оправдываться: Швыткин назвал пиаром позицию Лондона по «делу Скрипалей»

Россия не должна комментировать и объяснять произошедшее в Солсбери, поскольку кроме голословных обвинений Британия не предоставила Москве никаких данных по «делу Скрипаля», заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес призвал Москву дать объяснения по инциденту в Солсбери для «обеспечения безопасности жителей города», свое обращение он закончил словами «жду звонка со стороны России».

На заявление британского политика ответил Швыткин, сообщает РИА Новости. Он объяснил, что Россия не намерена оправдываться.

«Я считаю, что нам не за что оправдываться и звонить по какому-то поводу», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что РФ не несет никакой ответственности за произошедшее, поскольку не причастна к возможному отравлению четы Скрипалей.

«У нас нет никакой вины», — добавил он.

Политик отметил, что Лондон продолжает обвинять Россию при полном отсутствии доказательной базы по делу. Он назвал все выпады в адрес Москвы голословными и направленными на пиар.

Кремль сохраняет приверженность к изначальной позиции и требует допуска к расследованию предположительного отравления бывшего шпиона и его дочери, напомнил зампред Комитета обороны.

В заключение Швыткин обратился к британскому МВД с рекомендацией обеспечивать безопасность граждан страны и ее иностранных гостей.

Напомним, Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту, основываясь лишь на том, что Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Глава правительства Тереза Мэй заявила, что раз это вещество некогда было изобретено на территории СССР, значит вина лежит на Кремле. Тем не менее, Москва неоднократно отрицала это и напоминала, что РФ ликвидировала все химоружие под надзором ООН. Стоит отметить, что производством такого вещества могло заниматься любое государство постсоветского пространства и не только.