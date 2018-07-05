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12:11   5 Июля 2018
Россия

Правительство уточнит порядок определения взаимозаменяемости лекарств

Правительство уточнит порядок определения взаимозаменяемости лекарств

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Правительству предстоит это сделать до 30 ноября. 

Распоряжения даны после совещания с кабмином, которое состоялось 20 июня. Тогда российский лидер обсудил с кабмином доступность и качество лекарственных препаратов, а также медицинского обслуживания с учетом  внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере.

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарств. Она будет основываться на информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок медикаментов.

Правительство должно предоставить доклад до 15 сентября. Ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #медведев #правительство #медицина #лекарства
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