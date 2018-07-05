Правительство уточнит порядок определения взаимозаменяемости лекарств

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Правительству предстоит это сделать до 30 ноября.

Распоряжения даны после совещания с кабмином, которое состоялось 20 июня. Тогда российский лидер обсудил с кабмином доступность и качество лекарственных препаратов, а также медицинского обслуживания с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере.

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарств. Она будет основываться на информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок медикаментов.

Правительство должно предоставить доклад до 15 сентября. Ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.