Бывшего советника Аксенова назначили вице-премьером Крыма

Кандидатуру Михаила Селезнева поддержали 60 из 63 депутатов крымского парламента, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, Государственный Совет Крыма назначил Селезнева вице-премьером регионального правительства. Ранее Михаил Борисович занимал должность внештатного советника Аксенова, теперь отвечает за сферу ЖКХ и деятельность инспекции по жилищному надзору.

«Опыт работы в этой сфере у него есть», — добавил глава Крыма.

Аксенов отметил, что Селезневу достался сложный участок работы. Одна из основных задач — наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи зависит оценка деятельности нового вице-премьера, заключил Аксенов.