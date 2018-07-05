Бывшего советника Аксенова назначили вице-премьером Крыма
Кандидатуру Михаила Селезнева поддержали 60 из 63 депутатов крымского парламента, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, Государственный Совет Крыма назначил Селезнева вице-премьером регионального правительства. Ранее Михаил Борисович занимал должность внештатного советника Аксенова, теперь отвечает за сферу ЖКХ и деятельность инспекции по жилищному надзору.
«Опыт работы в этой сфере у него есть», — добавил глава Крыма.
Аксенов отметил, что Селезневу достался сложный участок работы. Одна из основных задач — наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи зависит оценка деятельности нового вице-премьера, заключил Аксенов.
Только что Государственный Совет Республики Крым согласовал назначение Михаила Борисовича Селезнёва на должность заместителя Председателя Совета министров. https://t.co/Cfj8WV9NLu #Крым #Россия pic.twitter.com/Cgcy5BcbI5— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) July 5, 2018