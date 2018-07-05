ФАС призвала повышать устойчивость рынка туруслуг

Это помогло бы избежать в будущем проблем подобных ситуации с «Натали Турс», объяснил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

В четверг он встретился с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Стороны обсудили вопросы конкуренции.

Артемьев указал, что в последнее время в России часто происходят такие ситуации, когда страдает потребитель. Это говорит о неустойчивости туристического рынка в стране, в чем виноваты, в частности, федеральные органы исполнительной власти.

ФАС уже несколько лет говорит о необходимости создания в РФ фондов, которые в таких страховых случаях предоставили бы туристам все услуги, о важности системы взаимозаменяемости, напомнил он. Тем не менее никаких изменений пока не наблюдается. На эту тему еще нужно работать.

«Натали Турс» накануне объявила об аннулировании всех купленных туров в период с 4 июня по 30 сентября этого года включительно. Компания задолжала поставщикам, из-за чего те массово стали отказывать ей в обслуживании.