Мы в соц.сетях:
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
Россия вновь попала в список самых работающих стран

Россия вновь попала в список самых работающих стран

 Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет

Профильный комитет ГД поддержал обязательную маркировку сигарет
Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

Киев готов обменяться с Москвой еще 13 заключенными

 Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге
МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников
12:10   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Порядка 233 украинских депутата поддержали заявление Верховной рады к Евросоюзу, в котором говорится о необходимости наложить запрет на строительство российского транзитного газопровода «Северный поток 2».

В документе украинского парламента призыв предотвращения реализации проекта обоснован мнимой угрозой безопасности Украины и Европы. Рада называет «Северный поток 2» политическим проектом, который направлен на умаление стратегической роли Украины в качестве государства-транзитера.

При этом Киев требует стратегической организации взаимодействия с Евросоюзом, чтобы работа в энергетической сфере основывалась на принципе солидарности и доверия.

Напомним, Верховная рада начала агитацию иностранных парламентов и правительства против российского газопровода, украинские политики выступали с призывами к мировой бизнес-общественности с просьбой игнорировать «Северный поток 2» и не участвовать в его финансировании. Украина всячески препятствует строительству трубопровода через Балтийское море от РФ к Германии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #евросоюз #украина #политика #газ #общество #весь мир #газопровод #северный поток 2
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

 Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»