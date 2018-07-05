Рада призвала ЕС запретить строительство газопровода «Северный поток 2»

Порядка 233 украинских депутата поддержали заявление Верховной рады к Евросоюзу, в котором говорится о необходимости наложить запрет на строительство российского транзитного газопровода «Северный поток 2».

В документе украинского парламента призыв предотвращения реализации проекта обоснован мнимой угрозой безопасности Украины и Европы. Рада называет «Северный поток 2» политическим проектом, который направлен на умаление стратегической роли Украины в качестве государства-транзитера.

При этом Киев требует стратегической организации взаимодействия с Евросоюзом, чтобы работа в энергетической сфере основывалась на принципе солидарности и доверия.

Напомним, Верховная рада начала агитацию иностранных парламентов и правительства против российского газопровода, украинские политики выступали с призывами к мировой бизнес-общественности с просьбой игнорировать «Северный поток 2» и не участвовать в его финансировании. Украина всячески препятствует строительству трубопровода через Балтийское море от РФ к Германии.