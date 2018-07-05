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12:07   5 Июля 2018
Россия

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо и о введении НДД

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо и о введении НДД

Государственная Дума России в четверг в третьем чтении приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, а также о снижении акцизов на топливо и повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома».

В принятом документе говорится, что теперь налогом будет облагаться денежный поток, а не объемы добытой нефти. Налогооблагаемой базой станет расчетная выручка от операций и инвестиционной деятельности в процессе разведки месторождений и добыче сырья.

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо и о введении НДД

Под налог на дополнительный доход  попадут четыре группы месторождений: 1) месторождения в Восточной Сибири, выработанность которых составляет до 5%, 2) месторождения, которые пользуются экспортной – льготной – пошлиной, 3) месторождения Западной Сибири, выработанность которых составляет 10-80% и 4) новые месторождения Западной Сибири, выработанность которых не превышает 5%.

При этом в законе оговаривается повышение НДПИ для «Газпрома»: с 1 сентября по 18 декабря текущего года налог будет составлять не 1,4022, а 2,055. Эксперты полагают, что данные меры позволят федеральному бюджету компенсировать потери от низких дивидентов газового гиганта по итогам прошлого – 2017 – года.

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо и о введении НДД

Также в законе говорится о снижении акцизов на бензин на 3000 рублей за тонну и снижении акцизов на дизельное топливо на 2000 рублей за тонну от ставок, действующих на данный момент.

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Автор: Александр Люблинский
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