Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию, сообщила ее сестра

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория сообщила, что та хочет вернуться в Россию.

Об этом пишет ТАСС.

Виктория уточнила, что ее сестра хочет вернуться на родину, однако она не знает, когда та приедет. По ее словам, девушка чувствует себя хорошо. До этого СМИ узнавали о разговоре Виктории и Юлии в апреле.

Самой Виктории Лондон не раз отказывал в выдаче визы. Родственница хотела посетить в Великобритании своего дядю, бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию, которые были отравлены в городе Солсбери. Виктория вновь подаст документы на визу в конце июля.

Напомним, Скрипалей отравили 4 марта. Британская сторона считает, что это произошло с помощью нервно-паралитического вещества. Позже Лондон заявил, что речь идет о веществе «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Москва категорически все обвинения отрицает.