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11:49   5 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД поддержали право правительства повышать пошлины на бензин

Депутаты ГД поддержали право правительства повышать пошлины на бензин

Закон «дает кнут государству для того, чтобы ударить по рукам» тех, кто завышает цены на бензин, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

ГД поддержала право правительства повышать экспортные пошлины на бензин до 90 процентов от пошлины на нефть. Закон позволит до конца 2018 года ввести вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, объяснял заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

Правительство повысит вывозные пошлины, если цены на бензин вырастут, несмотря на достигнутые договоренности с нефтяными компаниями. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30 процентов, а на прямогонный бензин — 55.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #экономика #бензин #пошлины
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