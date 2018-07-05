Депутаты ГД поддержали право правительства повышать пошлины на бензин

Закон «дает кнут государству для того, чтобы ударить по рукам» тех, кто завышает цены на бензин, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

ГД поддержала право правительства повышать экспортные пошлины на бензин до 90 процентов от пошлины на нефть. Закон позволит до конца 2018 года ввести вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, объяснял заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

Правительство повысит вывозные пошлины, если цены на бензин вырастут, несмотря на достигнутые договоренности с нефтяными компаниями. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30 процентов, а на прямогонный бензин — 55.