Володин пообещал не допустить ухудшения жизни пенсионеров

Госдума не допустит того, чтобы размер пенсий уменьшился, а жизнь пенсионеров ухудшилась, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.

Парламентарии продолжают рассматривать правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста (для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63). Кабмин внес его в середине июня. Главной целью инициативы является улучшение благосостояния пенсионеров.

Дело в том, что из-за повышения продолжительности жизни возникло сильное давление на работающее население страны. К 2023 году на одного пенсионера останутся меньше двух граждан трудоспособного возраста. Это приведет к снижению пенсий или увеличению бюджетных расходов и налогов.

Володин подчеркнул, что Госдума не может допустить снижения пенсий и ухудшения жизни пожилых людей. Поэтому парламентарии должны продолжать диалог, чтобы исключить все возможности такого развития событий.