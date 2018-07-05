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11:34   5 Июля 2018
Россия

Все школы России к 2024 году перейдут на электронную бухгалтерию

Все школы России к 2024 году перейдут на электронную бухгалтерию

Министерство просвещения в рамках работы над национальным проектом намерено к 2024 году перевести все российские школы на электронную бухгалтерию.

Об этом в четверг рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева, выступая в Сочи на всероссийском совещании глав региональных министерств.

По словам Васильевой, Министерству просвещения предстоит, выполняя майские указы президента РФ Владимира Путина, обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству образования. При этом она отметила, что ведомство уже разработало основы проекта и теперь ему предстоит работать по шести направлениям. Одно из этих направлений – «Цифровая школа».

«Мы должны довести интернет до каждой школы, полностью перевести школы на автоматизированные процессы - облачная бухгалтерия, электронная отчетность», - добавила министр, отметив также, что современные технологии будут внедрятся в образовательный процесс поэтапно и последовательно.

Другие направления, по которым предстоит работать, исполняя поручение президента, это создание в каждом городе, население которого превышает 60 тысяч человек, детских технопарков «Кванториумов», ликвидация третьей смены обучения, строительство новых школ. А также на базе колледжей планируется создать учебные центры и центры опережающей профподготовки.

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Автор: Александр Люблинский
#школы #васильева #майские указы #поручение президента #инистрество просвещения #электронная бухгалтерия #цифровая школа
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