Шахтеры митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате

У здания Рады собрались около тысячи шахтеров. Они держат в руках флаги профсоюзных организаций, а также плакаты, на которых написаны призывы рассчитаться с долгами.

Митингующие шумят, стучат касками по асфальту и требуют, чтобы к ним вышли депутаты. По периметру здания стоят стражи правопорядка.

По словам лидера Независимого союза горняков Михаила Волынеца, сегодня у Верховной рады находятся представители шахтерских профсоюзов и трудовых коллективов государственных угольных предприятий со всех регионов страны. Горняки требуют, чтобы правительство пересмотрело госбюджет Украины на текущий год и внесло в документ поправки.

Конкретно шахтеров не устраивает часть бюджета, где говорится о финансовом обеспечении госсектора угольной отрасли. Работники требуют одобрить изменения, согласно которым на поддержку отрасли в этому году Киев выделит 2,8 миллиарда гривен (около 107 миллионов долларов), а также погасит задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 миллиона гривен (42 миллиона долларов).