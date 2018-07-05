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11:29   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Шахтеры митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате

Шахтеры митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате

У здания Рады собрались около тысячи шахтеров. Они держат в руках флаги профсоюзных организаций, а также плакаты, на которых написаны призывы рассчитаться с долгами.

Митингующие шумят, стучат касками по асфальту и требуют, чтобы к ним вышли депутаты. По периметру здания стоят стражи правопорядка. 

Шахтеры митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате

По словам лидера Независимого союза горняков Михаила Волынеца, сегодня у Верховной рады находятся представители шахтерских профсоюзов и трудовых коллективов государственных угольных предприятий со всех регионов страны. Горняки требуют, чтобы правительство пересмотрело госбюджет Украины на текущий год и внесло в документ поправки. 

Конкретно шахтеров не устраивает часть бюджета, где говорится о финансовом обеспечении госсектора угольной отрасли. Работники требуют одобрить изменения, согласно которым на поддержку отрасли в этому году Киев выделит 2,8 миллиарда гривен (около 107 миллионов долларов), а также погасит задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 миллиона гривен (42 миллиона долларов).

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #митинг #шахтеры #акция протеста
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