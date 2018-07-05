Британия обратилась к России за помощью в защите жителей Солсбери

Замглавы МВД Британии Бен Уоллес обратился к правительству России с просьбой помочь обеспечить защиту жителей города Солсбери, при этом он продолжает утверждать, что Кремль якобы имеет отношение к возможному отравлению экс-шпиона и его дочери.

Уоллес заявил, что Британия не получила от России поддержки после происшествия с четой Скрипалей. При этом он отметил, что сейчас Москва может защитить жителей Солсбери, рассказав, что там произошло, сообщает телеканала Sky News.

Соответствующее высказывание он сделал во время комментария по другому случаю отравления. На этот раз жертвами стали жители города Эймсбери, где 30 июня произошел новый инцидент с отравлением двух человек.

Напомним, Лондон обвинил Россию в причастности к делу Скрипаля не основываясь на какой-либо доказательной базе, тогда глава правительства Тереза Мэй заявила, что бывший шпион и его дочь отравлены «Новичком» и до сих пор это остается единственным аргументом. Однако говорить о том, что это вещество имеет российское производство по меньшей мере некорректно, поскольку все запасы химоружия в РФ были уничтожены под надзором комиссии ООН, а «Новичок» изначально производился во множестве стран бывшего СССР и не только.

Кремль неоднократно опровергал обвинения, однако ряд европейских и западных стран при полном отсутствии аргументов по делу выразили солидарность с позицией Британии и применили санкции против Москвы, включая выдворение российских дипломатов из ряда государств.