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11:07   5 Июля 2018
Россия

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

По словам замглавы МВД Великобритании, Россия не имеет отношения к отравлению в Эймсбери.

Он заявил, что об этом говорит предварительное заключение Лондона.

Напомним, глава правительства королевства Тереза Мэй обвинила Россию в атаке на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При отсутствии доказательной базы, ряд европейских и западных стран выступил в поддержку официального Лондона и применил в отношении Москвы различные санкции, включая выдворение российских дипломатов. 

Кремль неоднократно опровергал любую причастность к инциденту.

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Автор: Екатерина Розина
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