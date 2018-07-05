МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

По словам замглавы МВД Великобритании, Россия не имеет отношения к отравлению в Эймсбери.

Он заявил, что об этом говорит предварительное заключение Лондона.

Напомним, глава правительства королевства Тереза Мэй обвинила Россию в атаке на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При отсутствии доказательной базы, ряд европейских и западных стран выступил в поддержку официального Лондона и применил в отношении Москвы различные санкции, включая выдворение российских дипломатов.

Кремль неоднократно опровергал любую причастность к инциденту.