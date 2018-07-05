Угрозу РФ для Европы сильно преувеличивают — австралийский эксперт

Российское государство слабее прекратившего существование Советского Союза, считает профессор Хью Уайтт из Австралийского национального университета.

По его словам, Москва «угрожает» перестроить западные границы РФ после холодной войны и расширения на восток Евросоюза и Североатлантического альянса. Однако у России нет никаких шансов обогнать Европу, передает издание The National Interest.

Профессор Хью Уайт отметил, что американцам не нужно тратить силы на защиту Европы. Не потому что нет веских оснований для поддержания долгосрочных стратегических обязательств США в Европе, а потому что «эти причины недостаточно хороши».

«Возможно, европейцы должны защищаться сами», — заключил австралийский эксперт.