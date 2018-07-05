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11:31   5 Июля 2018
Весь мир

Угрозу РФ для Европы сильно преувеличивают — австралийский эксперт

Угрозу РФ для Европы сильно преувеличивают — австралийский эксперт

Российское государство слабее прекратившего существование Советского Союза, считает профессор Хью Уайтт из Австралийского национального университета.

По его словам, Москва «угрожает» перестроить западные границы РФ после холодной войны и расширения на восток Евросоюза и Североатлантического альянса. Однако у России нет никаких шансов обогнать Европу, передает издание The National Interest.

Угрозу РФ для Европы сильно преувеличивают — австралийский эксперт

Профессор Хью Уайт отметил, что американцам не нужно тратить силы на защиту Европы. Не потому что нет веских оснований для поддержания долгосрочных стратегических обязательств США в Европе, а потому что «эти причины недостаточно хороши».

«Возможно, европейцы должны защищаться сами», — заключил австралийский эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #европа #рф #война #общество
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