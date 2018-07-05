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11:19   5 Июля 2018
Россия

«Яндекс» обвинил владельцев в появлении файлов Google Docs в выдаче

«Яндекс» обвинил владельцев в появлении файлов Google Docs в выдаче

В выдачу попали только те документы Google Docs, владельцы которых не ограничили доступ к ним. Поисковая система к этому не причастна, заявили представители компании.

Ранее пользователи социальных сетей заметили появление в выдаче «Яндекса» файлов Google Docs с личными данными владельцев, паролями, контрагентами и другой конфиденциальной информацией. Тогда пресс-служба компании заявила, что связалась с коллегами из Google, чтобы решить проблему.

Оказалось, что поисковик может индексировать только открытые документы сервиса. Чтобы обезопасить себя от утечки, стоит повысить уровень приватности файлов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #интернет #общество #яндекс #google docs
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