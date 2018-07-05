«Яндекс» обвинил владельцев в появлении файлов Google Docs в выдаче

В выдачу попали только те документы Google Docs, владельцы которых не ограничили доступ к ним. Поисковая система к этому не причастна, заявили представители компании.

Ранее пользователи социальных сетей заметили появление в выдаче «Яндекса» файлов Google Docs с личными данными владельцев, паролями, контрагентами и другой конфиденциальной информацией. Тогда пресс-служба компании заявила, что связалась с коллегами из Google, чтобы решить проблему.

Яндекс начал индексировать Google-doc в результате чего, стали доступны публичные документы с паролями, контрагентами и прочей конфиденциальной информацией. Ребята закрывайте гугл доки срочным образом, иначе информация утечет — Константин Иванов (@Charodei_Ent) July 4, 2018

Оказалось, что поисковик может индексировать только открытые документы сервиса. Чтобы обезопасить себя от утечки, стоит повысить уровень приватности файлов.