Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

Глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал ВС быть в боевой готовности к отражению американской атаки. Так он отреагировал на публикации СМИ, в которых президент США Дональд Трамп допустил возможность вторжения на территорию Боливарианской Республики.

В обращении к военным лидер напомнил, что необходимо всегда быть наготове к отражению вражеских шагов, поскольку от этого зависит сохранение «самого великого права Венесуэлы - жизни в мире», передает телеканал Televisa.

Мадуро отметил, что его предположения о намерении Вашингтона присвоить нефтяные месторождения республики оказались верными, поскольку об этом уже говорят СМИ.

Напомним, первым о вероятности военного вторжения США в Венесуэлу сообщило международное информагентство Associated Press со ссылкой на члена администрации Трампа. По их данным, впервые американский президент упомянул о возможном военном вмешательстве на встрече по вопросу ограничительных мер против Каракаса. Он поинтересовался у своих помощников, насколько успешно может пройти такая операция.

Президент Венесуэлы уверен, что это не обычное стечение обстоятельств и совпадения быть не может. Он объяснил, что Трамп задумался о военной атаке еще в начале 2017 года, когда венесуэльские оппозиционеры впервые посетили Белый дом.