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11:08   5 Июля 2018
Россия

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Футбольные болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира из-за рубежа, рассказали, какие станции Московского метрополитена считают самыми красивыми.

Список, составленный французскими архитекторами, болеющими в России за свою национальную сборную, опубликован на сайте столичного мэра. Самой красивой станцией Сокольнической ветке московского метро иностранные болельщики назвали «Комсомольскую», на Замоскворецкой ветке – «Маяковскую», «Парк Победы» на Арбатской-Петровской ветке, «Пушкинскую» на Таганско-Краснопресненской и «Таганскую» на Кольцевой.

Напомним: ранее московские власти опубликовали список самых необычных и самых популярных вопросов, с которыми иностранные болельщики обращаются к волонтерам.

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Автор: Александр Люблинский
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