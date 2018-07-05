СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

Правительство решило заняться разработкой нового палубного истребителя после нескольких аварий, которые произошли с J-15, который используют сейчас, пишет South China Morning Post.

Новый лайнер полностью заменит старую модель. В Минобороны страны напомнили, что в результате аварий J-15 погибли и серьезно пострадали лучшие летчики НОАК. Специалисты считают, что этот самолет довольно проблемный. Дважды истребители терпели крушение из-за нестабильной работы системы контроля полета.

Газета пишет, что прототипом нового палубного истребителя может стать самолет FC-31. Впервые он поднялся в воздух в 2012 году. Он намного меньше и легче J-15.