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 СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель
10:51   5 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

Правительство решило заняться разработкой нового палубного истребителя после нескольких аварий, которые произошли с J-15, который используют сейчас, пишет South China Morning Post.

Новый лайнер полностью заменит старую модель. В Минобороны страны напомнили, что в результате аварий J-15 погибли и серьезно пострадали лучшие летчики НОАК. Специалисты считают, что этот самолет довольно проблемный. Дважды истребители терпели крушение из-за нестабильной работы системы контроля полета.

Газета пишет, что прототипом нового палубного истребителя может стать самолет FC-31. Впервые он поднялся в воздух в 2012 году. Он намного меньше и легче  J-15.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #истребитель #армия и опк #ввс китая #ноак
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