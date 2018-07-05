Мы в соц.сетях:
Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

 МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

 СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель
Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

 МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

 СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель
10:43   5 Июля 2018
Россия

Государство не заплатит российским футболистам за ЧМ

Государство не заплатит российским футболистам за ЧМ

Никаких выплат футболистам не планируется. Государство никогда не платит спортсменам за чемпионаты мира, пишет в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источники во власти.

Собеседники агентства уточнили, что Олимпиада к данной ситуации не относится. Там задействовано много видов спорта, и по итогам соревнований спортсмены получают государственные выплаты.

Российским футболистам за турнир заплатит ФИФА. РФ уже заработала 16 миллионов долларов. Деньги направили в Российский футбольный союз (РФС), который распределит их между спортсменами. При этом восемь миллионов долларов достанутся союзу.

Согласно подсчетам СМИ, каждый футболист российской сборной получит за мундиаль 45 тысяч евро. Или по 15 тысяч евро за каждую победу.

Россия в этом году впервые прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Команде предстоит встретиться с футболистами из Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #общество #чм #чм2018
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны