Государство не заплатит российским футболистам за ЧМ

Никаких выплат футболистам не планируется. Государство никогда не платит спортсменам за чемпионаты мира, пишет в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источники во власти.

Собеседники агентства уточнили, что Олимпиада к данной ситуации не относится. Там задействовано много видов спорта, и по итогам соревнований спортсмены получают государственные выплаты.

Российским футболистам за турнир заплатит ФИФА. РФ уже заработала 16 миллионов долларов. Деньги направили в Российский футбольный союз (РФС), который распределит их между спортсменами. При этом восемь миллионов долларов достанутся союзу.

Согласно подсчетам СМИ, каждый футболист российской сборной получит за мундиаль 45 тысяч евро. Или по 15 тысяч евро за каждую победу.

Россия в этом году впервые прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Команде предстоит встретиться с футболистами из Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.