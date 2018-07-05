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10:25   5 Июля 2018
Весь мир

СМИ: В ядерном реакторе бельгийской АЭС обнаружен дефект

СМИ: В ядерном реакторе бельгийской АЭС обнаружен дефект

Бельгийские специалисты обнаружили дефект в конструкции ядерного реактора АЭС «Тианж» в Валлонии. С 30 марта третий реактор не работает.

Инженеры выявили дефект в потолочной части бункера реактора в ходе обычной проверки. После этого компания-оператор решила провести испытания прочности бетонных конструкций пятиэтажного бункера, где размещены аварийные системы. В ходе исследований эксперты пришли к выводу, что состояние бетона заметно ухудшилось. Более того,  «аномалии в арматуре армированного бетона присутствуют со времени строительства здания».

Работа реактора приостановлена до сентября. Обнаруженный дефект может серьезно повлиять на прочность конструкций АЭС. Правительство Бельгии уже заверило, что реактор запустят только после того, как специалисты подтвердят надежность конструкций.

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Автор: Виктория Разумовская
#бельгия #аэс #общество
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