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10:19   5 Июля 2018
Россия

Временным кандидатом на пост гендиректора «Калашникова» избран Владимир Дмитриев

Временным кандидатом на пост гендиректора «Калашникова» избран Владимир Дмитриев

Ранее Владимир Дмитриев находился в статусе исполняющего обязанности генерального председателя концерна, однако теперь он избран в качестве гендиректора, сообщает пресс-служба «Калашникова».

По данным ТАСС, Дмитриев будет руководить компанией в роли гендиректора два месяца, за этот срок он должен окончательно утвердиться в должности. Заключительное слово остается за наблюдательным советом корпорации «Ростех». После прохождения «испытательного» срока кандидатура Дмитриева будет рассмотрена на заседании директоров, при благополучном исходе он примет полномочия главы «Калашникова» на постоянной основе.

Напомним, предшественником Дмитриева был Алексей Криворучко, который ныне занимает пост замглавы Минобороны. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #калашников #дмитриев
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