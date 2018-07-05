«Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо»

Госкорпорация не станет в этом году презентовать свою продукцию на авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании, рассказал в четверг руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Причину такого решения он, однако, не уточнил.

«Фарнборо» в этом году пройдет с 16 по 22 июля. Ранее организаторы выставки запретили российским компаниям выставлять военную технику в связи с эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее. Тем не менее российскую гражданскую технику в Британии ждут.

Но Россия, очевидно, не настроена показывать ее. «Роскосмос» не единственный, кто отказался от участия в авиасалоне. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявляла, что не собирается выставлять гражданскую технику на «Фарнборо».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя ранее готовящееся в Великобритании мероприятие, заявил, что европейские выставки изжили себя. Сейчас Россия нацелена на участие в выставках в Сингапуре, Китае и Латинской Америке.