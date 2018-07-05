Мы в соц.сетях:
Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

 МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

 СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель
Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

Иностранные фанаты составили список самых красивых станций московского метро

 МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

МВД Британии: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

Мадуро предупредил военных о возможной агрессии со стороны США

 СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель

СМИ: Китай разрабатывает новый палубный истребитель
10:16   5 Июля 2018
Россия

«Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо»

«Роскосмос» отказался от участия в «Фарнборо»

Госкорпорация не станет в этом году презентовать свою продукцию на авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании, рассказал в четверг руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Причину такого решения он, однако, не уточнил.

«Фарнборо» в этом году пройдет с 16 по 22 июля. Ранее организаторы выставки запретили российским компаниям выставлять военную технику в связи с эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее. Тем не менее российскую гражданскую технику в Британии ждут.

Но Россия, очевидно, не настроена показывать ее. «Роскосмос» не единственный, кто отказался от участия в авиасалоне. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявляла, что не собирается выставлять гражданскую технику на «Фарнборо».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя ранее готовящееся в Великобритании мероприятие, заявил, что европейские выставки изжили себя. Сейчас Россия нацелена на участие в выставках в Сингапуре, Китае и Латинской Америке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #великобритания #общество #весь мир #роскосмос #авиасалон #фарнборо
Самое читаемое
Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

 В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

 Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны