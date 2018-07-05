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10:00   5 Июля 2018
Весь мир

Испытания системы эвакуации с космического корабля прошли в Индии

Испытания системы эвакуации с космического корабля прошли в Индии

Об успешных испытаниях рассказала индийская организация космических исследований (ISRO).

Специалисты уточнили, что система эвакуации экипажа космического корабля представляет из себя аварийный механизм, который быстро выводит модуль экипажа вместе с астронавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя. Это может потребоваться в случае,  если системы выйдут из строя.

В результате первого из серии тестов удалось безопасно извлечь модуль с экипажем  в аварийной ситуации на стартовой площадке. Всего испытание заняло примерно четыре минуты 19 секунд. За это время модуль поднялся на высотку порядка 2700 метров, пролетел над Бенгальским заливом и приземлился на парашюте примерно в трех километрах от острова Шрихарикота, который расположен на востоке Индии.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #индия #общество #весь мир
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