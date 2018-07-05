Выплаты вкладчикам якутского банка «Таата» начнутся 19 июля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уточнило, что для максимально быстрых выплат компенсаций клиентам банка к работе привлекут банки-агенты, которых отберут на конкурсной основе.

Банк России в четверг, 5 июля, отозвал лицензию у якутского банка «Таата». Регулятор объяснил, что организация использовала слишком рискованную бизнес-модель, что поспособствовало образованию на балансе значительного объема активов низкого качества. Помимо этого, ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка.

Клиенты «Таата» получат страховое возмещение. Оно предполагает возврат 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, в том числе предназначенных для предпринимательской деятельности. Однако в совокупности выплата не должна превышать 1,4 миллиона рублей. Вклады в иностранной валюте возместят в рублях, рассчитав сумму по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.