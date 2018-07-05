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9:48   5 Июля 2018
Россия

Выплаты вкладчикам якутского банка «Таата» начнутся 19 июля

Выплаты вкладчикам якутского банка «Таата» начнутся 19 июля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уточнило, что для максимально быстрых выплат компенсаций клиентам банка к работе привлекут банки-агенты, которых отберут на конкурсной основе.

Банк России в четверг, 5 июля, отозвал лицензию у якутского банка «Таата». Регулятор объяснил, что организация использовала слишком рискованную бизнес-модель, что поспособствовало образованию на балансе значительного объема активов низкого качества. Помимо этого, ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка.

Клиенты «Таата» получат страховое возмещение. Оно предполагает возврат 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, в том числе предназначенных для предпринимательской деятельности. Однако в совокупности выплата не должна превышать 1,4 миллиона рублей. Вклады в иностранной валюте возместят в рублях, рассчитав сумму по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #цб #якутия #банк россии #таата
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