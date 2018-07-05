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9:32   5 Июля 2018
Весь мир

Американский сенатор предостерег РФ от вмешательства в выборы в Конгресс

Американский сенатор предостерег РФ от вмешательства в выборы в Конгресс

В противном случае против России придется вводить совсем уж «драконовские» меры, заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью «Коммерсанту».

Он рассказал, что в ноябре в США состоятся выборы в Конгресс. Вашингтон опасается, что Москва попытается каким-то образом повлиять на их результаты. Если это произойдет, у американцев не останется другого выхода, кроме как ввести против РФ «совсем уж драконовские меры».

О каких именно мерах пойдет речь, сенатор не уточнил, но подчеркнул, что Штаты отреагируют «мгновенно и очень жестко». При этом Кеннеди добавил, что сам он стремится к хорошим отношениям с Россией. Тем не менее он не сомневается, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Однако Кеннеди не приводит никаких доказательств против РФ. Он не указал, что заставляет его верить во вмешательство россиян в прошлые выборы.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #санкции #политика #весь мир #конгресс
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