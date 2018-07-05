Гости из 19 стран приедут на ВЭФ-2018

Среди них будут представители Великобритании, Канады, США, Китая и Японии. Об этом рассказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч участников съедутся на форум из-за рубежа. Трутнев поделился, что эта цифра включает 1575 представителей российского бизнеса и около 2870 представителей иностранного бизнеса. Пока что свое участие подтвердили 668 человек из 19 стран мира.

Год назад в этот же период свои приглашения подтвердили 409 участников форума.

ВЭФ пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Форум состоится на территории Дальневосточного федерального университета, который расположен на острове Русский.

Для участников ВЭФ-2018 будет действовать безвизовый режим с 8 по 15 сентября.