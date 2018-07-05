Президент Хорватии приедет на игру своей сборной со сборной РФ в Сочи
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приедет на матч сборной своей страны в Сочи. Хорваты сыграют с командой России в субботу, 7 июля, в Сочи.
Начнется матч четвертьфинала в 21.00 мск. Ранее хорватский лидер побывала на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде. В этой игре команда Хорватии победила датских футболистов в серии пенальти.
После того, как сборная России одержала победу над футболистами из Испании в прошлое воскресенье, Грабар-Китарович написала в Twitter «Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи».
Congratulations to #RUSSIA on a great play ⚽️! See you in #Sochi! @PutinRF_Eng— Kolinda GK (@KolindaGK) July 1, 2018