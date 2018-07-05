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Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

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 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

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8:56   5 Июля 2018
Весь мир

Президент Хорватии приедет на игру своей сборной со сборной РФ в Сочи

Президент Хорватии приедет на игру своей сборной со сборной РФ в Сочи

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приедет на матч сборной своей страны в Сочи. Хорваты сыграют с командой России в субботу, 7 июля, в Сочи.

Начнется матч четвертьфинала в 21.00 мск. Ранее хорватский лидер побывала на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде. В этой игре команда Хорватии победила датских футболистов в серии пенальти.

После того, как сборная России одержала победу над футболистами из Испании в прошлое воскресенье,  Грабар-Китарович написала в Twitter «Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #чм #хорватия #чм2018
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