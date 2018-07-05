Трамп поздравил американцев с Днем независимости США
Американский лидер сделал это через твиттер.
День независимости в США отмечается 4 июля. Президент страны написал в социальной сети: «С днем рождения, Америка!».
Happy Birthday, America! pic.twitter.com/SIi6xXsfof— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018
Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поздравил американских конгрессменов, которые находятся с визитом в Москве, с праздником. Свое поздравление также направил глава государства Владимир Путин своему коллеге Дональду Трампу. Подробности послания неизвестны.
День независимости - это один из главных государственных праздников в США. В 2018 году американцы отмечают 242 годовщину провозглашения своей независимости от Великобритании.