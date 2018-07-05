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 «Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

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8:38   5 Июля 2018
Весь мир

Трамп поздравил американцев с Днем независимости США

Трамп поздравил американцев с Днем независимости США

Американский лидер сделал это через твиттер.

День независимости в США отмечается 4 июля. Президент страны написал в социальной сети: «С днем рождения, Америка!». 

 

Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поздравил американских конгрессменов, которые находятся с визитом в Москве, с праздником. Свое поздравление также направил глава государства Владимир Путин своему коллеге Дональду Трампу. Подробности послания неизвестны.

День независимости - это один из главных государственных праздников в США. В 2018 году американцы отмечают 242 годовщину провозглашения своей независимости от Великобритании.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #путин #трамп #общество #весь мир #день независимости
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