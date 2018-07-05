Угрозы США ввести пошлины являются «психологическим террором», считают в Китае

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн считает, что угрозы Вашингтона ввести высокие пошлины в отношении товаров из Китая и еще ряда стран являются «психологическим террором».

США вновь подняли тему торговых пошлин в отношении некоторых стран, включая Китай. На этот раз страна грозится ввести пошлины в отношении китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Этим же американское правительство угрожает другим своим торговым партнерам.

По словам Гао Фэна, подобный психологический террор, инструментом которого служат таможенные тарифы, совершенно не соответствует тенденциям современности.

Он заявил, что Пекин «не опустит голову перед угрозами и шантажом». Китай будет продолжать защищать свободную мировую торговлю и противостоять «отсталому, вышедшему из моды» протекционизму. Правительство страны приложит все усилия для того, чтобы защитить стабильность и устойчивость международной торговой среды.