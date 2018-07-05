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2:03   5 Июля 2018
Весь мир

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербия сотрудничает с РФ, но С-300 покупать не собирается — Минобороны страны

Сербское оборонное ведомство опровергло сообщения о намерении закупить у России ракетно-зенитные комплексы С-300.

«Белград отлично сотрудничает с Москвой, но информация о планах закупит С-300 не соответствует действительности», — приводит ведомство слова министра обороны Сербии Александра Вулина.

В среду в ряде российских СМИ появились сообщения о якобы направленной России заявке Сербии на получение комплексов противовоздушной обороны С-300. Пресса ссылалась на неофициальный источник.

Президент Сербии Александр Вучич ранее действительно заявлял о желании приобрести данные системы. Кроме того, о переговорах с Белградом по этому вопросу в 2017 году заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #сербия #весь мир #с-300
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