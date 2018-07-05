Скотланд-Ярд: Пострадавших в Эймсбери отравили «Новичком»

Мужчина и женщина в английском городе Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью в Солсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Он рассказал, что вечером получил результаты анализов из Портон-Дауна, которые указывают на нервно-паралитическое вещество «Новичок». При этом Скотланд-Ярду пока неизвестно, при каких обстоятельствах отравились пострадавшие. Басу отметил, что пострадавшие в Эймсбери в последнее время не посещали места в Солсбери, где были Скрипали.

По словам правоохранителя, еще предстоит выяснить, связаны ли между собой оба инцидента — в Солсбери и в Эймсбери — и идет ли речь о нервно-паралитике «из одной и той же партии». Он также добавил, что в настоящее время не может делать предположений о связи пострадавших со Скрипалями и было ли отравление покушением на жизни пострадавших или они отравились случайно. Он сказал, что Скотленд-Ярд не располагает уликами в пользу того, что пострадавшие были чьей-то целью.

«Ничто в их биографии не указывает на это», — пояснил Басу.

Басу добавил, что расследование инцидента в Эймсбери продолжается. В нем задействованы около сотни детективов из контртеррористических подразделений.