Недолив бензина. Топливный союз может подать на ФАР в суд за клевету

Независимый топливный союз (НТЗ) обратился к юристам с просьбой оценить выводы исследования Федерации автомобилистов России (ФАР) о том, что 76% АЗС в стране недоливают топливо с точки зрения подачи иска о клевете.

Об этом говорится в сообщении, распространенном союзом. НТЗ не отрицает существование проблемы недолива, но, как заявили в союзе, она не такая распространенная, как данных исследования ФАР. Федерация же настаивает, что в среднем АЗС недоливают около 5% бензина, а максимальный недолив приходится на заправки федеральных и региональных сетей — он доходит до 19%. Основные претензии союза касаются технологии исследования исследования и выборки.

Во-первых, НТЗ считает, что способ, которым пользовались эксперты ФАР, не может дать объективные данные о недоливе топлива. Они заливали бензин не в бак автомобиля, а в канистру, а затем в ручную переливали в мерное устройство. При этом неизбежны «естественные потери бензина» из-за испарения и возможных утечек во время процедуры. Во-вторых, ФАР сделал выводы, на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ, что, по мнению НТЗ, непрофессионально, поскольку в стране 25 тысяч АЗС — слишком много для того, чтобы судить об отрасли всего по нескольким десяткам заправок.

Ранее в Росстандарт признал, что «методика ФАР экспериментальная», но поддержали ФАР, приняв на заседании межведомственной рабочей группы, куда входит и федерация, совместно проработать методику расчета недолива топлива, чтобы затем применять ее для надзора за топливным рынком.