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0:26   5 Июля 2018
Весь мир

Землетрясение произошло на севере Израиля

Землетрясение произошло на севере Израиля

Европейско-средиземноморский сейсмоцентр сообщил о фиксации подземного толчка магнитудой 4,3. Эпичентр располагался в окрестностях города Тверии, расположенного на озере Кинерет.

Колебания имели небольшую силу. Жертв и разрушений нет. Два аналогичных по силе землетрясения с последующими афтершоками произошли там же в среду утром. Сообщений об ущербе также не поступало.

По данным местных СМИ, новая дрожь земли ощущалась не только на севере стрны, но и в городах густонаселенного центра еврейского государства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#израиль #общество #весь мир #землетрясение
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