Землетрясение произошло на севере Израиля

Европейско-средиземноморский сейсмоцентр сообщил о фиксации подземного толчка магнитудой 4,3. Эпичентр располагался в окрестностях города Тверии, расположенного на озере Кинерет.

Колебания имели небольшую силу. Жертв и разрушений нет. Два аналогичных по силе землетрясения с последующими афтершоками произошли там же в среду утром. Сообщений об ущербе также не поступало.

По данным местных СМИ, новая дрожь земли ощущалась не только на севере стрны, но и в городах густонаселенного центра еврейского государства.