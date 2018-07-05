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0:13   5 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Президент Украины Петр Порошенко в среду дал интервью сербскому каналу РТС. Он заявил, что 28 июля в стране будут отмечать 1030-летие Крещения Украины.

Он подчеркнул, что «церковью-матерью» Украины является Константинопольский патриархат, а уже она «мать российской православной церкви».

«Именно так, а не наоборот», — уверено заявил украинский лидер.

Также Порошенко добавил, что более половины украинцев поддерживают создание автокефальной церкви, на которую в 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) не получил согласия РПЦ. В конце прошлого года он обратился к Архиерейскому собору с письмом, где предложил примирение, но подчеркнул, что никогда не покается за самовольное учреждение Киевского патриархата.

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Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #политика #ближнее зарубежье #православие #крещение украины
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