Порошенко: Князь Владимир крестил Украину

Президент Украины Петр Порошенко в среду дал интервью сербскому каналу РТС. Он заявил, что 28 июля в стране будут отмечать 1030-летие Крещения Украины.

Он подчеркнул, что «церковью-матерью» Украины является Константинопольский патриархат, а уже она «мать российской православной церкви».

«Именно так, а не наоборот», — уверено заявил украинский лидер.

Также Порошенко добавил, что более половины украинцев поддерживают создание автокефальной церкви, на которую в 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) не получил согласия РПЦ. В конце прошлого года он обратился к Архиерейскому собору с письмом, где предложил примирение, но подчеркнул, что никогда не покается за самовольное учреждение Киевского патриархата.