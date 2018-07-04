КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам. Об этом заявил замначальника ставки КСИР «Саралла» Исмаил Коусари агентству YJC.

Слова иранского военного отражают реакцию властей Ирана на недавнее заявление госдепартамента США о том, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью отказаться от закупок иранской нефти уже к началу ноября. Представитель американского дипведомства также добавил, что США не собираются ограничиваться одними лишь союзниками. В частности, по его словам, переговоры ведутся с Китаем.