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 КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу

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Землетрясение произошло на севере Израиля

Землетрясение произошло на севере Израиля

 КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу

КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу
23:41   4 Июля 2018
Весь мир

КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу

КСИР пригрозил перекрыть транспортировку нефти по Ормузскому проливу

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам. Об этом заявил замначальника ставки КСИР «Саралла» Исмаил Коусари агентству YJC.

Слова иранского военного отражают реакцию властей Ирана на недавнее заявление госдепартамента США о том, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью отказаться от закупок иранской нефти уже к началу ноября. Представитель американского дипведомства также добавил, что США не собираются ограничиваться одними лишь союзниками. В частности, по его словам, переговоры ведутся с Китаем.

«Если экспорт нефти из Ирана кто-то собирается сдерживать, то и мы не позволим вывозить нефть по Орузскому проливу, сказал Коусари. — А по этой артерии транспортируют пятую часть всей мировой нефти».

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #иран #политика #нефть #весь мир #ксир
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