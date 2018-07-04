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23:20   4 Июля 2018
Россия

Силуанов: К 2024 году размер пенсии возрастет до 20 тысяч рублей

Силуанов: К 2024 году размер пенсии возрастет до 20 тысяч рублей

Цель пенсионной реформы — не заставить россиян больше работать, а повысить пенсии. Об это заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Основная задача правительства сделать, чтобы пенсии в России стали достойными, — сказал министр, — чтобы и пожилых людей были финансовые возможности отдыхать, путешествовать и так далее».

Силуанов напомнил, что в следующем году пенсии в среднем вырастут на тысячу рублей — до 15 тысяч 414 рублей,а концу шестилетнего периода — в 2024 году — средний размер пенсии будет составлять 20 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что без предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство ресурсов бюджета хватит лишь на ежегодную индексацию пенсии.

По словам чиновника, после завершения постепенного изменения по повышению пенсионного возраста период активного долголетия пенсионера должен стать таким же, как и в настоящее время — около 22 лет, «то есть пенсионный возраст вырастет вместе с продолжительностью жизни».

В середине июня кабмин внес в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста — до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. С 1930-х годов стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет у женщин и 60 — у мужчин.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #пенсия #силуанов
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