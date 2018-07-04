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22:18   4 Июля 2018
Россия

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Гражданка России Юлия Скрипаль, которая в марте текущего года, находясь в британском городе Солсбери, была вместе с отцом отравлена неизвестным веществом, в настоящее время чувствует себя хорошо.

Об этом в среду сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от двоюродной сестры Юлии Скрипаль - Виктории

«По тому тону и тому бодрому голосу, каким она говорила, я думаю, она себя прекрасно чувствует», - рассказала Виктория журналистам, отметив, что телефонный разговор с двоюродной сестрой у нее состоялся ранее в среду.

При этом она на стала раскрывать подробности разговора с сестрой.

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Напомним: ранее британское посольства в Москве отказало Виктории Скрипаль в выдаче визы, когда она собиралась приехать в Солсбери, чтобы повидаться с пострадавшими от неизвестного отравляющего вещества двоюродной сестрой – Юлией Скрипаль, и дядей – бывшим сотрудником ГРУ, осужденным в РФ за шпионаж, Сереем Скрипалем.  По словам Виктории, она намерена вновь подать документы на получение визы в июле.

 

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Автор: Александр Люблинский
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