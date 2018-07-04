План по раскрываемости. Общественность призывает закрыть дело против материи неизлечимого ребенка

Екатерине Конновой — матери неизлечимо больного ребенка — грозит до восьми лет лишения свободы и-за того, что она перепродала незарегистрированные в РФ лекарства. На ее защиту встала общественность, СМИ.

Шестилетний сын Конновой является пациентом детского хосписа «Дом с маком». У мальчика по несколько раз в день случаются приступы. Для того, чтобы облегчить страдания ребенка, Екатерине приходится постоянно колоть ему уколы. По словам матери, на ребенке от этого уже не осталось живого места.

Однажды она узнала, что существует быстро действующий, очень эффективнный препарат — микроклизмы с диазепамом. К сожалению, этот препарат не зарегистрирован в России. Поэтому людям, попавшим в подобную ситуацию, приходится покупать его через объявления на тематических интернет-форумах.

Ранее Конова приобрела эти микроклизмы на сумму 20 тысяч рублей, когда-то подаренных ей друзьями. Препарат помогал, но со временем возникло привыкание и его эффективность упала. Тогда женщина решила продать небольшой остаток, чтобы выручить хотя бы немого денег, в которых она остро нуждается, поскольку одна растит двоих несовершеннолетних детей. Покупателем оказался полицейский.

Теперь против Конновой возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Наказание — от четырех до восьми лет лишения свободы. Ее адвокат уверен, что полицейским это дело нужно лишь для повышении показателя раскрываемости.

В «Доме с маком» рассказали, что у мальчика установлена гастростома, чтобы принимать пищу, и трахеостома, чтобы дышать. Он каждый день по много раз переживает эпилептические припадки. Диазепам, действительно, лекарство, способное облегчить страдания ребенка. Препарат входит в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, но в России считается психотропным веществом, поэтому его оборот ограничен. Это и позволило полицейским привлечь женщину по серьезной статье.

«Тяжесть» ее преступления в следующем. Купила 20 микроклизм по тысяч за штуку. Пять осталось. Предложила в объявлении их все за 3250 рублей, то есть значительно дешевле — по 650. Этого оказалось достаточно для того, чтобы ей позвонили, договорились о встрече, приобрели, а затем задержали. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Сейчас неравнодушные люди собирают подписи под петицией с требованием закрыть уголовное дело против Екатерины Конновой. Если ее посадят, Арсений окажется в интернате для инвалидов, где быстро умрет. Его старший брат попадет в детдом.