Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Французский посол в России Сильви Берманн допустила возможность того, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, в том случае, если национальная сборная выйдет хотя бы в полуфинал турнира.

Заявление посла в среду вечером приводит РИА Новости. В частности, Сильви Берманн заявила:

«Да, я думаю, да. Если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет», - а также добавила, что возможно президент прибудет и на полуфинальный матч, если в нем будет участвовать французская команда.

Напомним: ранее пресс-служба британского посольства в РФ заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в любом случае не намерена менять свою позицию, которая заключается в отказе посещать проходящий в России мундиаль.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. На данный момент определились все восемь участников четвертьфинальных матчей. В их число вошли: Уругвай и Франция, Швеция и Англия, Россия и Хорватия, а также Бельгия и Бразилия.