Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20-лет заключения, написал письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Он рассказал о пытках и ущербе его здоровью.

По словам Ярошенко, он много лет, основываясь на правилах Бюро тюрем по оказанию стоматологической помощи, просит, чтобы ему вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потеряные из-за неоказания своевременной помощи и скудного питания зубы.

«Жевать нечем», — пожаловался Ярошенко в письме, которое пресс-секретарь Москальковой передал редакции РИА Новости.

Россиянин написал, что очень бы хотел, чтобы был проведен настоящий судебный процесс, где было бы озвучено все, что происходило с ним и вокруг него, а не так, как на «демократическом, открытом и честном суде США». Ярошенко рассказл, что ему запретили упоминать в суде о похищении, пытках и «других серьезных вещах», которые американские власти пытаются скрыть.

Ярошенко задержали, а по сути выкрали 28 мая 2010 года в Либерии. После этого вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки в Соединенные штаты крупной партии наркотиков. В 2011 году суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора. Защита неоднократно указывала на негуманное обращение с ним и недостаток внимания медиков, что стало следствием ухудшение состояния здоровья.

В среду Москалькова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что все ответы из США по поводу условий содержания и состояния здоровья Ярошенко расходятся с тем, что написал он сам. Она полагает, что ее намерено вводили в заблуждение.