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21:39   4 Июля 2018
Россия

Движение поездов в Ростовской области, прерванное после смертельного ДТП, восстановили

Движение поездов в Ростовской области, прерванное после смертельного ДТП, восстановили

Прерванное ранее в среду железнодорожное движение в Ростовской области, после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переезде, восстановили.

Об этом сообщается на сайте РЖД. Напомним: ранее, как сообщили в региональной ГИБДД, груженый ячменем КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом сообщением Архангельск – Новороссийск. Столкновение произошло примерно в 15.30 по московскому времени на железнодорожном переезде на отрезке между Азовом и селом Самарское. При этом отмечалось, что в результате столкновения погибли водитель грузовика и машинист поезда, кроме того, пострадали два пассажира.

«С 19.01 на перегоне Высочино – Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги движение поездов осуществляется по обоим путям», - сообщают в РЖД.

Задержка поездов, как отмечается, в результате ДТП на переезде, составила в среднем от 20 минут до одного часа.

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Автор: Александр Люблинский
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