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21:21   4 Июля 2018
Россия

СМИ: Вице-премьера Дагестана Алиева задержали после допроса

СМИ: Вице-премьера Дагестана Алиева задержали после допроса

Заместитель главы правительства Республики Дагестан рамазан Алиев, которого ранее в среду уволили с занимаемой должности, задержан после допроса в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

Об этом в среду вечером сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах Северо-Кавказского Федерального округа.

Напомним: ранее сообщалось, что в доме и в рабочем кабинете рамазана Алиева в рамках расследования уголовного дела прошли обыски. При этом сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев, который в феврале текущего года назначил Алиева на пост заместителя главы правительства Дагестана, в среду 4 июля подписал приказ об его увольнении.

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Автор: Александр Люблинский
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