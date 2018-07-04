Минкомсвязи поддержало отмену уголовной ответственности за репосты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало инициативу депутатов Госдумы декриминализировать статью об ответственности за репосты в сети.

Данной теме, в частности, было посвящено экспертное совещание по правоприменительной практике в сфере противодействия экстремистской деятельности, организованное Общероссийским народным фронтом. Об этом рассказал замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк.

Участники совещания поддержали намерение парламентариев внести закон об отмене уголовной ответственности за репосты, но, вместе с тем, прозвучало предложение ускорить процесс признания материала экстремистским. В частности, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев отметил, что количество экстремистских материалов в сети увеличивается из года в год.

Исключить уголовную ответственность за репосты в конце июня предложили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов. Они пояснили, что законопроект призван установить справедливую ответственность за совершение действий, которые незначительны по степени общественной опасности и потому не могут считаться уголовным преступлением. Однако председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предупредил, что комитет не поддержит существующую редакцию законопроекта об исключении уголовной ответственности за репосты в сети.