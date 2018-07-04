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21:05   4 Июля 2018
Россия

Минюст РФ: Решение ЕСПЧ по выкупу советских облигаций не вступило в силу

Минюст РФ: Решение ЕСПЧ по выкупу советских облигаций не вступило в силу

В пресс-службе российского Министерства юстиции заявили, что решение Страссбургского суда по правам человека, который ранее назначил компенсацию за невыполнение Россией обязательств по облигациям Советского Союза от 1982 года, еще может быть обжаловано.

Решение, которое 3 июля текущего года вынес европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе «Волокитин и другие против РФ» пока не вступило в законную силу и Министерство юстиции РФ вместе с другими компетентными госорганами проанализирует изложенные в нем выводы. В установленный срок ведомство примет решение относительно обжалования данного постановления ЕСПЧ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в Минюсте подчеркнули, что позиция российских властей формируется, основываясь на положениях законодательства РФ, а также на базе прецедентной практики ЕСПЧ.

Напомним: 15 заявителей из России пожаловались в ЕСПЧ на то, что Россия не исполняет своих обязательств по облигациям внутреннего выигрышного займа 1982 года. По словам заявителей, они использовали все законные способы получения выплат по облигациям, однако не смогли добиться результата.

Минюст РФ: Решение ЕСПЧ по выкупу советских облигаций не вступило в силу

 

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Автор: Александр Люблинский
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